CTS Eventim schafft Wachstumssprung und hebt Gewinnziel an

"Wie angekündigt, werden wir in diesem Jahr sowohl organisch als auch durch eine erfolgreiche Akquisition weiter wachsen", erklärte Firmenchef Klaus-Peter Schulenberg. Er kündigte für 2024 ein "deutlich" höheres bereinigtes Ergebnis als im Vorjahr an. Zuvor hatte der Manager nur eine vage Prognose abgegeben und ein moderates Wachstum des Umsatzes und ein Ergebnis "auf unverändert hohem Niveau" in Aussicht gestellt.