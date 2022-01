Credit Suisse erwartet deutlichen Verlust im vierten Quartal

Die Credit Suisse muss weitere deutliche Belastungen hinnehmen. "Rückstellungen für bedeutende Rechtsstreitigkeiten" dürften im vierten Quartal mit rund einer halben Milliarde Schweizer Franken (485,06 Mio. Euro) zu Buche schlagen, teilte das Geldhaus am Dienstag in Zürich mit. Trotz Gewinnen aus Immobilienverkäufen dürfte im Schlussquartal ein Vorsteuerverlust von 1,6 Milliarden Franken angefallen sein.

Das Resultat der Credit Suisse wird auch im vierten Quartal von bedeutenden Sonderfaktoren belastet werden. Vor den bereits im letzten Jahr angekündigten hohen Goodwill-Wertberichtigungen erwartet die Großbank für den Vorsteuergewinn in der Folge nur ungefähr ein ausgeglichenes Ergebnis.

Negativ beeinflusst wird das Resultat des vierten Quartals insbesondere durch Rückstellungen für bedeutende Rechtsstreitigkeiten in Höhe von 500 Millionen Franken, teilte die CS am Dienstag mit. Dabei gehe es um eine Reihe von Fällen, in denen die Gruppe bereits Vergleiche angestrebt habe und die vor allem ältere Rechtsstreitigkeiten der Investment Bank beträfen, so die CS. Teilweise ausgeglichen werden die Rückstellungen durch Immobilienverkäufe in Höhe von 225 Millionen Franken.

Doch auch das eigentliche Geschäft lief im Schlussquartal nicht mehr so gut. So verminderten sich insbesondere die transaktionsbasierten Erträge. Der Rückgang betreffe sowohl die Investment Bank als auch die Vermögensverwaltungsgeschäfte. Dies spiegle die übliche saisonale Abschwächung.