Credit Suisse verkauft Verbriefungsgeschäft an Apollo

Die Credit Suisse verkauft ihm Zuge ihres tiefgreifenden Konzernumbaus einen großen Teil ihres Geschäfts mit Kreditverbriefungen (Securitized Products Group) und damit verbundener Finanzierungsgeschäfte an den US-Finanzinvestor Apollo Global Management. Nachdem die Bank die Transaktion Ende Oktober bereits in Aussicht gestellt hatte, meldete sie am Dienstag den Abschlusses der definitiven Transaktionsvereinbarung.

Die Transaktion dürfte voraussichtlich bis Mitte 2023 abgeschlossen werden. Credit Suisse erwarte, dass Apollo den Großteil der Mitarbeiter übernehme.

Der Abschluss der Vereinbarungen sei ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem geordneten Ausstieg aus dem Geschäft mit verbrieften Produkten, so die Bank. Das Risiko der Investment Bank soll dadurch erheblich sinken. Zugleich soll Kapital für Investitionen ins Kerngeschäft freigesetzt werden.