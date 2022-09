Credit Suisse verkauft globales Trust-Geschäft

Die Großbank Credit Suisse trennt sich vom Treuhandgeschäft. Das globale Trust-Geschäft soll an die Bank Butterfield auf den Bermudas sowie an Gasser Partner, eine der größten Rechtsanwaltskanzleien in Liechtenstein, gehen. Die Credit Suisse habe zwei Vereinbarungen über den Verkauf des Geschäfts von Credit Suisse Trust unterzeichnet, teilte die Bank am Dienstag mit. Die Tätigkeit der Rechtseinheiten würden mit einer begrenzten Zahl von Kunden weitergeführt.

Die Transaktion mit Butterfield werde voraussichtlich im ersten Halbjahr 2023 abgeschlossen und stehe unter dem Vorbehalt der üblichen Bedingungen, einschließlich regulatorischer Genehmigungen. Der Transfer der Trust-Strukturen in Liechtenstein werde fortlaufend durchgeführt und voraussichtlich ebenfalls im ersten Halbjahr 2023 abgeschlossen.

Butterfield und Gasser Partner werden die Verwaltung der meisten Trust-Strukturen in den jeweiligen Rechtsordnungen übernehmen. Ein Großteil der Mitarbeiter von CS werde an Butterfield transferiert. Die mit Credit Suisse Trust verbundenen Rechtseinheiten und allfällig verbleibende Geschäftsaktivitäten sollen im Laufe der nächsten Jahre abgewickelt werden, so die Großbank.

Butterfield ist den Angaben nach eine führende Offshore-Bank und Treuhandgesellschaft mit Sitz auf den Bermudas. Gasser Partner ist ein Treuhandunternehmen und Teil der Rechtsanwaltskanzlei in Liechtenstein, die institutionelle Kunden und reiche Privatkunden unter anderem zu Treuhanddienstleistungen berät.