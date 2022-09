Credit Suisse will Tausende Stellen streichen

Die krisengeplagte Schweizer Großbank Credit Suisse plant Medienberichten zufolge den Abbau von Tausenden von Jobs. In Zürich bereite das Institut 3.200 Stellenstreichungen vor, berichtete die Boulevardzeitung "Blick" unter Berufung auf einen Insider. Das Management sei am Donnerstag über den Schritt informiert worden. Gemäß dem "Handelsblatt" erwägt die Bank den Abbau von 4.000 Arbeitsplätzen.

Ein signifikanter Teil könnte demnach in der Zentrale in Zürich wegfallen. Eine finale Entscheidung sei jedoch noch nicht gefallen. Mögliche Einsparungen im Investmentbanking seien noch nicht in der Zahl enthalten.

Credit Suisse erklärte dazu: "Wir haben bereits gesagt, dass wir detaillierte Informationen zu den Fortschritten unserer umfassenden Strategieüberprüfung zusammen mit den Drittquartalszahlen kommunizieren werden. Jegliche Berichterstattung über mögliche Ergebnisse davor ist rein spekulativer Natur."