Credit Suisse verkauft Portfolio mit notleidenden Schulden

Die Credit Suisse (CS) zieht sich laut der Nachrichtenagentur Bloomberg aus dem "Distressed Debt"-Geschäft zurück. Die Bank verkaufe nun ein Portfolio mit Anleihen und Kreditpositionen von notleidenden Schuldnern mit rund 250 Mio. Dollar (234 Mio. Euro) Marktwert, berief sich Bloomberg auf informierte Personen. Die abschließenden Angebote der Interessenten würden in der laufenden Woche erwartet, nachdem die CS das Portfolio im Dezember zum Verkauf gestellt habe.

Laut dem Bericht, den die Großbank gegenüber Bloomberg nicht kommentieren wollte, umfasst das zum Verkauf stehende Portfolio etwa 30 Positionen, darunter eine zu 14 Prozent rentierende Anleihen eines angeschlagenen Autozulieferers oder Ansprüche an den 2019 zusammengebrochenen Tourismuskonzern Thomas Cook. Bei einem Verkauf könnte auch das CS-Handelsteam für notleidende Schulden und "Spezialsituationen" zum Käufer wechseln, heißt es weiter.

Die CS habe früher im "Distressed Debt"-Geschäft eine führende Stellung eingenommen, so Bloomberg. Die Großbank ist derzeit daran, ihre Investmentbank zu restrukturieren und massiv zu verkleinern. Geschäfte, aus denen sie aussteigen will, hat sie einer "Non Core Unit" zugeteilt. Bereits einen Käufer gefunden hat sie für das Verbriefungsgeschäft. Zudem wird das Kapitalmarkt- und Beratungsgeschäft unter dem Namen CS First Boston (CSFB) ausgelagert.