Credit Suisse kann Kapitalerhöhung abhaken

Die Kapitalerhöhung der krisengeplagten Credit Suisse ist in trockenen Tüchern. Die Schweizer Großbank nahm im Rahmen einer Bezugsrechtsemission wie geplant 2,24 Milliarden Franken (2,26 Mrd. Euro) auf, wie das Institut mitteilte. 98,2 Prozent der Aktionäre nahmen dabei das Angebot an, neue Aktien zu einem Abschlag zu zeichnen. Die neuen Aktien sollen am Freitag erstmals in den Handel an der Schweizer Börse kommen.

Ende November hatte Credit Suisse mit einer Privatplatzierung bereits knapp 1,8 Milliarden Franken eingesammelt. Mit den brutto insgesamt rund vier Milliarden Franken will die Bank ihre Bilanz aufpolstern und eine jahrelange Sanierung finanzieren.