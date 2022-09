Credit Suisse-Führung versucht Belegschaft zu beruhigen

Die Führung von Credit Suisse hat die Belegschaft der schweizerischen Großbank nach einer turbulenten Woche mit nicht abreißenden Medienspekulationen und einem massiv sinkenden Aktienkurs in einem internen Memo zu beruhigen versucht. In dem von Vorstandschef Ulrich Körner und Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann unterzeichneten Memo bekräftigten sie den Zeitplan für die "umfassende Strategieüberprüfung" der Großbank.

Die Spekulationen in den Medien und am Markt hätten "verständlicherweise" Fragen von Kunden und Kollegen aufgeworfen, die sich Klarheit über die zukünftige Ausrichtung der Bank wünschten, räumt die CS-Führungsspitze in dem Memo ein, das der Nachrichtenagentur AWP vorliegt. "Wir sind uns darüber im Klaren, dass dies eine Zeit großer Unsicherheit für das gesamte Unternehmen ist, was für unsere Mitarbeiter eine zusätzliche Belastung darstellen kann." Eine CS-Sprecherin bestätigte den Inhalt des Schreibens, über das zuerst die Nachrichtenagentur Bloomberg am späten Freitagabend berichtet hatte.

Die Bank habe sich aber einem "ehrgeizigen Zeitplan" verpflichtet und gleichzeitig deutlich gemacht, dass alle Optionen für Credit Suisse gründlich und sorgfältig geprüft würden, heißt es weiter. Die Großbank hatte im Juli angekündigt, über die Fortschritte der Strategieüberprüfung bei der Bekanntgabe der Ergebnisse des dritten Quartals am 27. Oktober zu informieren.