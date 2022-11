Credit Suisse setzt in China Expansionskurs fort

Trotz der laufenden Sanierung treibt die Credit Suisse ihren Ausbau in China voran. "Wenn ich mir die Zahl der Mitarbeiter im asiatisch-pazifischen Raum in den nächsten fünf Jahren ansehe, werden China und Hongkong der größte Wachstumsmarkt für uns sein", sagte Asien-Chef Edwin Low. Der chinesische Markt sei größer als derjenige in Südostasien, Australien oder Indien.

Credit Suisse hatte am Donnerstag eine tiefgreifende Neuausrichtung des Konzerns angekündigt, die auch die Kürzung von Tausenden von Stellen vorsieht. Im Rahmen der globalen Restrukturierung überprüfe die Schweizer Großbank ihre Präsenz an 13 Standorten im asiatisch-pazifischen Raum mit dem Ziel, die Abläufe an jedem Standort zu "vereinfachen", sagte Low weiter.