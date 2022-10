Credit Suisse verkauft Allfunds-Anteil für 334 Mio. Euro

Die Credit Suisse (CS) hat mit dem Verkauf ihrer Anteile an der Fondsplattform Allfunds rund 334 Mio. Euro (328 Mio. Franken) erlöst. Die Schweizer Großbank hatte den Verkauf der Beteiligung von 8,6 Prozent an institutionelle Investoren am Vorabend angekündigt. In dem beschleunigen Bookbuilding-Verfahren wurden die rund 53,9 Mio. Allfunds-Aktien der Credit Suisse zu einem Preis von 6,195 Euro pro Anteilsschein verkauft, wie das Unternehmen Freitagvormittag mitteilte.

Der Abschluss der Transaktion werde für den kommenden Dienstag erwartet. Die Großbank verfüge danach über keine Allfunds-Aktien mehr. Mit dem Verkauf des Allfunds-Anteils dürfte die Credit Suisse Mittel für ihre bevorstehende Restrukturierung generieren.

Die CS war im Jahr 2019 zu ihrem Allfunds-Minderheitsanteil gekommen, als sie ihre eigene Fonds-Plattform InvestLab an die Allfunds Group verkauft hatte. Der Verkauf der Beteiligung kommt nun allerdings nicht zu einem günstigen Zeitpunkt: Die Bewertung der an der Börse Euronext notierten Allfunds ist im laufenden Jahr um rund 60 Prozent abgesackt.

Die kriselnde Großbank will kommenden Donnerstag den Schleier über ihren strategischen Umbau lüften. Laut den nicht abreißenden Gerüchten stehen Verkäufe von Firmenteilen in allen Geschäftsbereichen zur Diskussion, dazu kommen Spekulationen über Stellenstreichungen und einen hohen Kapitalbedarf. Neben dem Allfunds-Verkauf hatte die CS bisher auch den geplanten Verkauf des Hotels Savoy in Zürich bestätigt.