Credit Suisse-Aktien am Montag zum letzten Mal gehandelt

Die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS ist über die Bühne. Die Aktien der untergegangenen Großbank wurden am Montag zum letzten Mal gehandelt und markierten damit das Ende der 167 Jahre alten Bank am Züricher Paradeplatz.

Die UBS hatte am Montag die für den Schweizer Finanzplatz historische Transaktion vollzogen. Zur Erinnerung: Am 19. März 2023 wurde in aller Eile die Übernahme der CS durch die UBS beschlossen. Begründet wurde der Schritt und damit das Ende der 1856 von Alfred Escher gegründeten Bank mit dem unmittelbar bevorstehenden Kollaps der Bank und den damit verbundenen hohen Risiken für die Finanzwelt.

Nun ist am (heutigen) 12. Juni 2023 der letzte Handelstag der unter dem Kürzel "CSGN" an der Schweizer Börse gehandelten Aktien zu Ende gegangen. Per Mittwoch werden die Aktie der CS dann dekotiert, wie die Schweizer Börse SIX mitteilte. Ebenfalls Geschichte ist die als sogenannte "American Depository Receipts" (ADS) gehandelte Aktie der CS an der New Yorker Börse (NYSE).

Da die Aktie bis Börsenschluss am Montag noch gehandelt wurde, stand der "allerletzte" Kurs der CS-Valoren erst am späten Nachmittag fest. So gingen die Papiere schließlich mit einem letzten Tagesplus von 1,1 Prozent bei knapp 82 Rappen (1 Schweizer Franken = 100 Rappen) aus dem Handel.

Die Geschichte der Aktie begann als Wertpapier der 1856 gegründeten Vorläuferin Schweizerische Kreditanstalt (SKA). Die Papiere gehören seither zu den Schweizer Blue Chips. Ab der Gründung des SMI im Jahr 1988 waren sie außerdem Bestandteil des wichtigsten Schweizer Aktienindex.

Von den Kurshöhen vergangener Tage ist die Aktie der Credit Suisse mittlerweile meilenweit entfernt. Der historische Höchststand aus dem Jahr 2000 liegt mit 96,50 Franken mehr als hundert Mal so hoch als die aktuell knapp 82 Rappen. Einen letzten Höhenflug hatte die Aktie im Mai 2007 kurz vor Beginn der Finanzkrise. Seither ging es fast stetig abwärts, wobei auch diverse Kapitalerhöhungen das ihrige dazu beitrugen. Im Juli 2016 fielen die Titel dann erstmals unter die Marke von 10 Franken.

Nun werden die CS-Aktien in UBS-Papiere gewandelt. Für 22,48 CS-Aktien erhält man eine UBS-Aktie. Ersetz wird die Aktie der Credit Suisse im SMI mit den Titeln des Schwyzer Logistikunternehmens Kühne+Nagel.