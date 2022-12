Credit Agricole will Finanzierung neuer Ölprojekte stoppen

Die französische Bank Credit Agricole will bis 2025 keine Ölförderungsprojekte mehr finanzieren. Das Institut wolle die Beteiligung an Ölgewinnungsgeschäften bis 2025 um 25 Prozent reduzieren und keine neue Vorhaben unterstützen, teilte die Bank am Dienstag mit. Der neu gegründete Geschäftsbereich "Crédit Agricole Transitions & Énergies" soll das Geldhaus auf dem Markt der erneuerbaren Energien etablieren und der Bank helfen, ihre Klimaziele zu erreichen.