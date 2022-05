CPI hält nun gut 76 Prozent an der Immofinanz

Das Immobilienunternehmen CPI Property des tschechischen Milliardärs Radovan Vitek hält nun 76,87 Prozent an der Immofinanz, geht aus einer Pflichtmitteilung am Dienstagabend hervor. CPI will auch die Mehrheit bei der s Immo übernehmen. Dazu soll in der Hauptversammlung morgen Mittwoch eine Bestimmung der s Immo gestrichen werden, wonach unabhängig von seiner Beteiligung kein Aktionär mehr als 15 Prozent der Stimmrechte halten darf.