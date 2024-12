Covestro vor Übernahme durch arabische ADNOC

© APA/APA/dpa/Oliver Berg home Aktuell Nachrichtenfeed

Die milliardenschwere Übernahme von Covestro durch den arabischen Ölriesen und OMV-Großaktionär ADNOC nimmt Gestalt an. Aktionäre des deutschen Kunststoffherstellers hätten knapp 70 Prozent der Anteile angedient, teilte ADNOC am Montag mit. Damit wurde die Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus eine Aktie deutlich übertroffen. Im Oktober war die Beteiligung mit 8,5 Prozent angegeben worden. Die behördlichen Freigaben stehen allerdings den Angaben zufolge noch aus.