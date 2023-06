Covestro lehnt Übernahmeinteresse von Ölkonzern ADNOC ab

Der deutsche Kunststoffkonzern Covestro weist einem Agenturbericht zufolge den Übernahmevorstoß des Ölkonzerns Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) zurück. Das Unternehmen habe das erste Angebot von ADNOC als zu niedrig abgelehnt, berichtete die Nachrichtenagentur "Bloomberg" am Donnerstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. ADNOC ist Kernaktionär des österreichischen Öl-, Gas- und Chemiekonzerns OMV.

Die vorgeschlagene Bewertung biete keine Grundlage für weitere Gespräche, auch stelle sich die Frage, ob ADNOC der beste Eigentümer für einige der Vermögenswerte von Covestro sei, habe das Unternehmen in einem Brief an ADNOC-Chef Sultan Al Jaber mitgeteilt. Covestro wollte sich dazu nicht äußern.

Reuters hatte am Dienstag von mehreren mit der Sache vertrauten Personen erfahren, dass ADNOC mit einem Übernahmeangebot an Covestro herangetreten ist. Der staatliche Energieriese habe ein informelles Angebot mit einem Preis von etwa 55 Euro je Aktie vorgelegt, damit wäre das Angebot mehr als zehn Mrd. Euro schwer. Covestro-Aktien notierten am Donnerstag in der Spitze bei einem Jahreshoch von 48,88 Euro.