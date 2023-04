Covestro mit schwachem ersten Quartal

Der Kunststoffkonzern Covestro hat zum Jahresstart in einem schwierigen Branchenumfeld deutliche Geschäftseinbußen hinnehmen müssen. Das operative Ergebnis brach aber deutlich weniger ein, als Experten es erwartet hatte. Das lag vor allem an Kostensenkungen. "Die Nachfrage im ersten Quartal war weiterhin auf schwachem Niveau, allerdings haben wir auf der Kostenseite die richtigen Maßnahmen ergriffen", sagte Finanzvorstand Thomas Toepfer.

Bei einem Umsatzrückgang um ein Fünftel auf 3,74 Mrd. Euro brach das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast zwei Drittel auf 286 Mio. Euro ein.

Anfang März hatte Konzernchef Markus Steilemann ein operatives Ergebnis von 100 bis 150 Mio. Euro in Aussicht gestellt; Ende März hatte es vom Unternehmen dann aber schon geheißen, dass in es grundsätzlich etwas besser aussehe in puncto genereller Geschäftsentwicklung. Analysten hatten dies bereits da vor allem auf das Sparprogramm des Unternehmens zurückgeführt. Während der Umsatz die Erwartungen des Experten verfehlte, lag das operative Ergebnis deutlich darüber.

Unter dem Strich fiel von Jänner bis Ende März ein Verlust von 30 Mio. Euro an, nach einem Überschuss von 416 Mio. Euro vor einem Jahr. Auch der operative freie Mittelfluss - also das Geld, was im Tagesgeschäft letztlich bei Covestro hängen bleibt oder abfließt - war mit 140 Mio. Euro negativ.

Eine Jahresprognose traut sich Covestro jedenfalls im unsicheren Konjunkturumfeld vorerst weiterhin nicht zu.