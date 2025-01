Continental will Werke in Sparte ContiTech schließen

© APA/APA/dpa/Moritz Frankenberg home Aktuell Nachrichtenfeed

Der deutsche Autozulieferer Continental will angesichts der schleppenden Nachfrage mehrere Werke seiner Sparte ContiTech schließen. Betroffen seien drei deutsche Standorte. Zudem sollen vier weitere Werke unter anderem in Hannover und Hamburg verkleinert werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Insgesamt fielen 580 Arbeitsplätze weg.

von APA