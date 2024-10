Continental spürt schwache Autonachfrage

© APA/APA/DPA/OLE SPATA home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Autozulieferer Continental leidet unter der schwachen Nachfrage. Vor allem in Europa und Nordamerika sei die Autobranche unter Druck, was sich in den Zahlen zum Sommerquartal bemerkbar mache, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Das Quartal sei sehr schwach ausgefallen, was aber mit Ausnahme einer weiteren Abkühlung in Nordamerika erwartet worden sei.

von APA