Continental erwägt Konzernumbau mit Teilverkauf

Beim deutschen Autozulieferer Continental bahnt sich einem Medienbericht zufolge der nächste große Umbau nach der Abspaltung der Antriebssparte an. Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle und der Vorstandsvorsitzende Nikolai Setzer arbeiteten an einer Neuaufstellung, berichtete das "Manager Magazin" unter Berufung auf Unternehmenskreise. Der DAX-Konzern besteht aus den drei Geschäftsfeldern Automotive, Reifen und Contitech.

Das noch in Contitech steckende Autozuliefergeschäft mit Produkten wie Riemen und Dichtungssystemen solle verkauft werden. Das Unternehmen aus Hannover habe erklärt, es gebe dazu Konzepte und ergänzt, Contitech beschleunige seine Transformation wegen des rasanten Wandels in der Autoindustrie.

In den kommenden beiden Jahren solle der Autoteil von Contitech, der mehr als 2 Mrd. Euro Umsatz erziele, abgetrennt werden, berichtete das Magazin weiter. Auch in der Sparte Automotive wolle das Management Teile abspalten und verkaufen oder in Allianzen mit anderen Unternehmen einbringen. Ein Sprecher des DAX-Konzerns erklärte, Continental fokussiere die Geschäftsaktivitäten wie schon 2020 angekündigt.

Das Geschäft mit elektrischen und konventionellen Antrieben wurde im neu geschaffenen Unternehmen Vitesco gebündelt. Es wurde vor zwei Jahren an die Börse gebracht.