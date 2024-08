Continental kappt Umsatzprognose

© APA/APA/dpa/Moritz Frankenberg home Aktuell Nachrichtenfeed

Continental stellt sich auf eine sinkende Autoproduktion ein und rechnet deswegen mit weniger Umsatz im Gesamtjahr. Der deutsche Autozulieferer und Reifenhersteller senkte am Mittwoch seine Umsatzprognose auf 40 bis 42,5 Mrd. Euro, bisher hatte er 41 bis 44 Mrd. Euro vorhergesagt. In Europa schrumpfe der Automarkt stärker als zu Jahresanfang erwartet, in den USA schwächle das Reifengeschäft, hieß es zur Begründung.

von APA