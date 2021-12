Continental: Erwarte Marge in Q4 am oberen Ende der Prognose

Der Autozulieferer Continental rechnet damit, dass das bald endende vierte Quartal gut gelaufen ist. "Hinsichtlich der bereinigten operativen Marge liegen wir in der Spanne, die wir im letzten Ausblick genannt haben: 5,2 bis 5,6 Prozent. Da haben wir Chancen, am oberen Ende unserer Prognose zu landen", sagte Conti-Chef Nikolai Setzer der "Wirtschaftswoche".

Zu Q4-Beginn sei die spannendste Frage gewesen, ob wieder mehr produziert werde. Nun sage der Marktdatenanbieter IHS, im vierten Quartal würden 18 Prozent mehr Fahrzeuge weltweit produziert als im Q3. "Das ist substanziell. Das liegt auch im Rahmen unserer Erwartungen", sagte Setzer. Damit liege Conti innerhalb der prognostizierten Umsatzspanne von 32,5 bis 33,5 Milliarden Euro für 2021.

Gegenwind habe es wegen gestiegener Preise vor allem für Natur- und Synthesekautschuk gegeben. Daraus würden allein 2021 Mehrkosten von 550 Millionen Euro erwartet. Da Conti nicht davon ausgehe, dass es sich um ein kurzfristiges Phänomen handle, müsse das Unternehmen seine Preisstrukturen anpassen. "Wenn wir uns mit unseren Produkten – wie bei Autoreifen – direkt an Endkunden richten, prüfen wir das in den jeweiligen Märkten. Wenn wir Bauteile an Autobauer und Industriekunden zuliefern, bemühen wir uns um partnerschaftliche Lösungen", sagte Setzer.