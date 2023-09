Commerzbank versprüht Zuversicht dank gestiegener Zinsen

Die kräftig gestiegenen Zinsen im Euro-Raum schieben die Geschäfte der Commerzbank an. Finanzchefin Bettina Orlopp äußerte sich zur Prognose für den Zinsüberschuss im Gesamtjahr optimistischer als noch im August. Acht Milliarden Euro seien "eine gute Schätzung für dieses Jahr", sagte sie.

Zur Vorlage der Geschäftszahlen für das zweite Quartal Anfang August hatte das Frankfurter Bankhaus noch mindestens 7,8 Mrd. Euro in Aussicht gestellt. Die Commerzbank hatte im zweiten Jahresviertel ihren Zinsüberschuss binnen Jahresfrist um 44 Prozent auf ein Rekordniveau von 2,13 Mrd. Euro gesteigert.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat seit Sommer 2022 zur Bekämpfung der Inflation die Schlüsselzinsen bereits zehn Mal in Folge angehoben - zuletzt in der vergangenen Woche um erneut einen viertel Prozentpunkt. Der am Finanzmarkt maßgebliche Einlagensatz, den Banken für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, liegt damit inzwischen bei 4,00 Prozent. Das ist das höchste Niveau seit dem Start der Währungsunion 1999. Auch europäische Wettbewerber wie die niederländische ING oder die spanische Santander hatten zuletzt deutlich von den gestiegenen Zinsen in ihren Geschäften profitiert.

Auf der Konferenz wies Orlopp zudem auf die Vermögensverwaltung und das Handelsfinanzierungsgeschäft als Bereiche mit noch ungenutztem Potenzial hin. Dies werde bei der Präsentation der neuen Konzernstrategie der Bank im November gezeigt. Die Commerzbank wolle zudem ihre digitalen Angebote ausbauen, sagte sie.