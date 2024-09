Commerzbank macht Finanzchefin Bettina Orlopp zur CEO

© APA/APA/AFP/DANIEL ROLAND home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Commerzbank macht wie erwartet ihre Finanzvorständin Bettina Orlopp zur neuen Vorstandschefin. Das habe der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am Dienstag beschlossen, hieß es von der Bank am Abend nach Börsenschluss in Frankfurt. Orlopp solle die Funktion zeitnah vom scheidenden Manfred Knof übernehmen. Dieser hatte vor zwei Wochen angekündigt, nicht mehr für eine Vertragsverlängerung zur Verfügung zu stehen. Sein Vertrag läuft noch bis Ende 2025.

von APA