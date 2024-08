Commerzbank hält trotz Gewinnrückgang an Zielen fest

© APA/APA/dpa/Helmut Fricke home Aktuell Nachrichtenfeed

Die deutsche Commerzbank hat im zweiten Quartal unter anderem wegen Sonderbelastungen in Polen und Russland und gesunkener Zinseinnahmen weniger verdient. Da das Institut aber mit viel Schwung ins Jahr gestartet war, sieht es sich nach den ersten sechs Monaten dennoch auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Zudem will die Bank ihre Aktionäre mit einem weiteren Aktienrückkauf bei der Stange halten, wie sie am Mittwoch mitteilte.

von APA