Commerzbank mit überraschend hohem Gewinn im ersten Quartal

Die Commerzbank ist angesichts der gestiegenen Zinsen und einem guten Provisionsgeschäft mit einem Gewinnschub in das Jahr gestartet. Das Geldhaus erwirtschaftete heuer im ersten Quartal einen Gewinn von 580 Mio. Euro - fast eine Verdoppelung binnen Jahresfrist, wie der deutsche Konzern am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit 481 Mio. Euro gerechnet. Die Erträge vor Risikovorsorge nahmen dagegen um 4,5 Prozent auf 2,67 Mrd. Euro ab.

"Wir sind mit viel Schwung in das Jahr 2023 gestartet und knüpfen damit nahtlos an das starke Vorjahr an", erklärte Vorstandschef Manfred Knof. Das Zinsumfeld gebe der Commerzbank weiter Rückenwind, zudem habe das Provisionsgeschäft ein gutes Ergebnis geliefert. "Damit sind wir voll auf Kurs, unsere Ziele für 2023 inklusive einer Ausschüttungsquote von 50 Prozent zu erreichen", erklärte Knof.