Commerzbank wirbt mit Gewinn um DAX-Einzug

Die Commerzbank will zurück in den DAX und hat deshalb noch vor der Entscheidung zur Zusammensetzung des deutschen Leitindex für 2022 ein positives operatives Ergebnis veröffentlicht. Demnach erzielte das Institut im vergangenen Jahr ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 3,37 Mrd. Euro und einen Vorsteuergewinn von 2 Mrd. Euro.

"Wir haben uns dazu entschieden, das Ebitda der Commerzbank für das Jahr 2022 bereits jetzt zu veröffentlichen, um die Unternehmen der Deutschen Börse in die Lage zu versetzen, uns mit nunmehr zwei verlustfreien Jahren in Folge als Nachfolgekandidat für Linde im DAX 40 berücksichtigen zu können", erklärte Finanzchefin Bettina Orlopp am Montag.

Ein positives Ebitda in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren ist eines der Kriterien der Deutschen Börse, um Unternehmen in den Index der 40 größten deutschen börsennotierten Firmen aufzunehmen. Daran war eine Wiederaufnahme der Commerzbank zuletzt gescheitert.

Die Deutsche Börse entscheidet am 17. Februar über die Nachfolge des Gasekonzerns Linde im DAX, der sich für einen Rückzug von der Frankfurter Börse entschieden hat. Ein Konkurrent der Commerzbank für die Nachbesetzung ist der Rüstungskonzern Rheinmetall.