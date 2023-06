Commerzbank schreibt nach EuGH-Urteil Franken-Kredite ab

Die Franken-Kredite ihrer polnischen Tochter mBank werden für die Commerzbank immer teurer. Im zu Ende gehenden zweiten Quartal werde die Bank weitere 1,51 Mrd. Zloty (342 Mio. Euro) auf das Kreditportfolio abschreiben. Die Abschreibung hatte sich abgezeichnet: Sie ist die Konsequenz aus einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH).

Das Gericht der EU hatte in der vergangenen Woche im Streit um die bei polnischen Banken lange gebräuchlichen Fremdwährungsdarlehen zugunsten der Verbraucher geurteilt. Insgesamt hat die mBank für diese Kredite damit 7,5 Milliarden Zloty (1,7 Milliarden Euro) für die daraus erwachsenen Risiken reserviert.

Von ihrem Ziel, das Ergebnis im laufenden Jahr deutlich zu steigern, rückt die Commerzbank trotz der Abschreibung vorerst nicht ab. Dieser Ausblick hänge jedoch davon ab, wie es mit den Franken-Krediten weitergehe und dass Deutschland allenfalls eine milde Rezession erlebe, schränkte sie ein. Die mBank könne "den Folgen des Urteils aus einer starken Position begegnen", sagte Commerzbank-Finanzvorständin Bettina Orlopp. Die Bank hatte ihren Kunden als Vergleich bereits im vergangenen Jahr einen Tausch der Hypotheken in Zloty angeboten.

Der Streit um die Franken-Kredite polnischer Banken schwelt seit Jahren. Tausende Kreditnehmer hatten Hypotheken in Franken aufgenommen, um von den niedrigeren Zinsen in der Schweiz zu profitieren. Doch der Schweizer Franken gewann zum Zloty an Wert, so dass die Kredite und die Zinsen für die Kunden teurer wurden. Tausende klagten, um aus der Falle herauszukommen. Der polnische Staat hatte sich auf die Seite der Kunden geschlagen. Auch der EuGH stärkte ihnen den Rücken.

Schneller als erwartet hat die Commerzbank unterdessen ihren ersten Aktienrückkauf abgeschlossen. Binnen gut zwei Wochen seien Aktien für 122 Millionen Euro erworben worden, im Schnitt für 10,05 Euro, teilte die Bank mit. Am Freitag schloss die Commerzbank-Aktie mit 9,62 Euro sechs Prozent tiefer. "Mit dem Abschluss unseres ersten Aktienrückkaufprogramms haben wir dieses Instrument zur Gewinnausschüttung erfolgreich etabliert", sagte Orlopp. Zusammen mit der Dividende seien damit 30 Prozent des Gewinns an die Aktionäre gegangen. In diesem Jahr soll die Quote auf 50 Prozent steigen.