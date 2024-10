Commerzbank-Chefin: Übernahme durch Unicredit kein Thema

Sie machte zudem deutlich, dass sie im Falle eines Zusammengehens beider Banken sie eine jahrelange Lähmung sowie den Verlust von Kunden erwarte. Die Commerzbank könne als eigenständiges Institut einen Aktienkurs von 25 bis 30 Euro erreichen.

Orlopp pochte deswegen erneut darauf, dass die Commerzbank selbstständig bleiben solle. "Bei uns liegt aktuell nur eine Option auf dem Tisch - und das ist eine sehr gute: die Umsetzung unserer Strategie 2027, die auf der Eigenständigkeit der Bank fußt", sagte die Vorstandschefin. Italiens zweitgrößte Bank Unicredit hat sich nach jüngsten Angaben Zugriff auf bis zu 21 Prozent der Commerzbank-Anteile gesichert. Sie hat zudem bei der Bankaufsicht beantragt, die Beteiligung auf bis zu 29,9 Prozent der Anteile ausbauen zu dürfen.

"Die Integration von zwei großen Banken ist extrem schwierig", sagte Orlopp. So sei die Commerzbank nach der Übernahme der Dresdner Bank im Jahr 2008 mehrere Jahre damit beschäftigt gewesen, die Systeme beider Banken zusammenzuführen. "Einen solchen Stillstand können wir uns in der heutigen Zeit, die von so vielen technologischen Umbrüchen und von einem sehr intensiven Wettbewerb geprägt ist, nicht leisten."