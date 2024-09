Commerzbank-Chef skeptisch zu möglicher Unicredit-Fusion

© APA/APA/AFP/MIGUEL MEDINA home Aktuell Nachrichtenfeed

Commerzbank-Chef Manfred Knof hat sich zu einer Fusion mit der italienischen Großbank Unicredit, Mutterkonzern der Bank Austria, zurückhaltend geäußert. Die Commerzbank sei stark und man halte an der Umsetzung der Strategie 2027 fest, um profitabler zu werden, sagte Knof am Rande einer Veranstaltung der Hochschule ESMT in Berlin. Zu einem möglichen Zusammenschluss wollte er sich nicht konkret äußern.

von APA