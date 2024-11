© APA/APA (GETTY IMAGES)/JUSTIN SULLIVAN home Aktuell Nachrichtenfeed

Der US-Medienkonzern Comcast will sich angesichts des zunehmenden Wettbewerbs durch Streamingdienste von einem Teil seiner Kabelsender trennen. Zu den betroffenen Kanälen gehören Unterhaltungs- und Nachrichtensender wie MSNBC, CNBC, USA, Oxygen, E!, Syfy und der Golf Channel, wie Comcast am Mittwoch mitteilte. Die Abspaltung werde voraussichtlich ein Jahr in Anspruch nehmen.