Colgate-Palmolive rechnet mit mehr Umsatz und Gewinn

Der US-Konsumgüterriese Colgate-Palmolive geht für heuer von mehr Umsatz und Gewinn aus. So soll der Erlös trotz des starken Dollar um 2 bis 5 Prozent klettern. Ohne Wechselkurseinflüsse und ohne Zu- und Verkäufe erwartet Colgate-Chef Noel Wallace ein Plus am oberen Ende der Langfristziele von 3 bis 5 Prozent jährlichem Wachstum. Die Bruttomarge soll wachsen, und der Gewinn je Aktie prozentual zweistellig zulegen.

Im vergangenen Jahr steigerte Colgate den Umsatz um 3 Prozent auf knapp 18 Mrd. US-Dollar (16,5 Mrd. Euro). Rund liefen die Verkäufe besonders bei der Tiernahrungsmarke Hill's. Im Geschäft mit sonstigen Konsumgütern und Pflegeprodukten verhalfen hingegen nur Preiserhöhungen zu mehr Umsatz.

Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn sackte im Gesamtjahr allerdings von 2,2 auf 1,8 Mrd. Dollar nach unten. Im 4. Quartal schrieb Colgate-Palmolive 620 Mio. Dollar auf das Hautpflegegeschäft ab, das den Angaben zufolge unter Covid-Beschränkungen in China litt. Mit dem um Sonderposten bereinigten Gewinn je Aktie im vierten Quartal schnitt Colgate wie von Analysten erwartet ab.