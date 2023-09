Citigroup bereitet Mitarbeiter in UK auf Kündigungen vor

Angesichts bevorstehender Umstrukturierungen bereitet die US-Bank Citigroup ihre Mitarbeiter in Großbritannien auf mögliche Kündigungen vor. Die Bank gehe davon aus, dass Überprüfungen zu weniger Aufgaben in manchen Bereichen führen könnten, erklärte der britische Citi-Landeschef James Bardick in einem von Reuters eingesehenen Memo am Freitag. "In einigen Fällen könnte Kollegen die Kündigung drohen." Wie viele Angestellte betroffen sind, ging aus dem Schreiben nicht hervor.

Gemäß britischen Vorschriften müssen Unternehmen ihre Mitarbeiter informieren, wenn mehr als 20 Stellen abgebaut werden könnten. Das Geldhaus werde sich mit den betroffenen Kollegen auf individueller Basis beraten. Die Angestellten haben sich auf Veränderungen eingestellt, nachdem Konzernchefin Jane Fraser in der vergangenen Woche umfassende Veränderungen im Management angekündigt hatte.