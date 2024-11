© APA/APA/AFP/THOMAS COEX home Aktuell Nachrichtenfeed

Der anhaltende Boom Künstlicher Intelligenz (KI) macht Cisco Mut. Der US-Netzwerkausrüster hob seine Ziele für das Geschäftsjahr 2024/2025 an. "Unsere Kunden investieren in entscheidende Infrastruktur, um sich für KI fit zu machen", sagte Konzernchef Chuck Robbins. Dies lasse sich an den ermutigenden Zahlen für das abgelaufene Quartal ablesen.