Chronisches US-Leistungsbilanzdefizit deutlich gestiegen

Überschuss in Dienstleistungs- und größeres Defizit in Handelsbilanz

Das chronische Defizit in der US-Leistungsbilanz ist im Sommer spürbar gestiegen. Im dritten Quartal erhöhte sich das Defizit gegenüber dem Vorquartal um 8,3 Prozent auf 214,8 Milliarden US-Dollar (etwa 191 Mrd. Euro), wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem niedrigeren Defizit von 205,0 Milliarden Dollar gerechnet.

Ausschlaggebend für die jüngste Entwicklung war ein geringerer Überschuss der Dienstleistungsbilanz und ein größeres Defizit der Handelsbilanz. Die Einkommensbilanzen entwickelten sich gegensätzlich.

Die Leistungsbilanz stellt den volkswirtschaftlichen Austausch der USA mit dem Ausland dar. Abgebildet sind der Waren- und Dienstleistungsverkehr sowie Einkommensübertragungen. Letztere resultieren etwa aus Heimatüberweisungen von Gastarbeitern. Das Defizit bedeutet, dass die USA ständig mehr Leistungen aus dem Ausland erhalten, als sie selbst dorthin liefern. Finanziert wird der Zufluss durch Kredite aus dem Ausland in Form von Kapitalimporten.