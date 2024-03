Chocolatiers hoffen auf Entspannung beim Kakaopreis

Nachdem bei Schokolade wegen teureren Kakaos ein Preisanstieg zu verzeichnen und weiter zu erwarten ist, hofft der Wiener Chocolatier Andreas Heindl, dass es nach der kommenden Kakaoernte im April zu einer Entspannung kommt. Den derzeitigen Kakao-Kilopreis von bis zu 8,50 Euro habe man jedenfalls "noch nie gehabt", so der Chef der Wiener Confiserie Heindl im ORF-"Zib13" am Sonntag. Vor einigen Monaten habe man 4 Euro bezahlt. Schuld an der Situation seien auch Spekulanten.

"Ich bin sicher, dass Spekulanten Kakao einfach aufkaufen, in Lagerhäusern lassen", so Heindl. Auch die Erträge waren zuletzt wie berichtet geringer, was die Preise steigerte.

Der Wiener Unternehmer hat laut Bericht langfristig eingekauft, ändere sich die Lage aber nicht, stehe per August aber eine Preiserhöhung von 8 bis 12 Prozent bevor. Aus Sicht von Naschkatzen also wenigstens keine Verdoppelung wie beim wichtigen Rohstoff Kakao.

Zuletzt gab es beispielsweise auch aus der deutschen Süßwarenindustrie Signale zu Preiserhöhungen. Durchschnittlich essen die Österreicherinnen und Österreicher im Jahr acht Kilogramm Süßware, davon zwei Kilo Tafelschokolade.