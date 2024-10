Chips von Texas Instruments schwach nachgefragt

© APA/APA/AFP/JEAN CHRISTOPHE MAGNENET home Aktuell Nachrichtenfeed

Texas Instruments (TI) bekommt die schwache Chip-Nachfrage zu spüren. Der Spezialist für Analog-Chips, die unter anderem in Sensoren eingesetzt werden, stellte am Vorabend nach Börsenschluss für das vierte Quartal Erlöse zwischen 3,70 und vier Milliarden Dollar (3,42 bis 3,70 Mrd. Euro) in Aussicht, die die durchschnittliche Schätzung der Analysten von 4,07 Milliarden Dollar verfehlten.

von APA