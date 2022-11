Chipriese Micron fährt Produktion und Investitionen zurück

Der US-Halbleiterhersteller Micron will sein Angebot an Speicherchips reduzieren und seinen Investitionsplan weiter kürzen. Die DRAM- und NAND-Produktion werde um etwa 20 Prozent im Vergleich zum Anfang September abgelaufenen vierten Quartal zurückgefahren, teilte Micron am Mittwoch mit. Der Halbleiterkonzern kämpft derzeit damit, überschüssige Bestände aufgrund eines Nachfrageeinbruchs abzubauen.

Viele Verbraucher und Firmen schieben wegen der weltweiten Inflation Investitionen in neue Smartphones oder Computer auf die lange Bank. "Um den Gesamtbestand deutlich zu verbessern, muss das Angebot an DRAM-Bits schrumpfen und das Wachstum des NAND-Bit-Angebots muss deutlich unter den bisherigen Schätzungen liegen", erklärte Micron. Für das Jahr 2023 erwartet der Konzern ein Absatzminus für DRAM-Chips und einen leichten Zuwachs im einstelligen Prozentbereich bei NAND-Chips. Micron war der erste große Chiphersteller, der zu Beginn des Jahres wegen des inflationsbedingten Nachfragerückgangs nach PCs und Smartphones Alarm schlug.