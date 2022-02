Chipnachfrage treibt Infineon-Gewinn weiter in die Höhe

Die hohe Nachfrage nach Mikrochips hat dem Halbleiterkonzern Infineon auch zum Auftakt seines Geschäftsjahres Rückenwind gegeben. Von Oktober bis Dezember steigerte das Münchener Unternehmen das Segmentergebnis gegenüber dem Vorquartal um 16 Prozent auf 717 Millionen Euro, wie Infineon am Donnerstag mitteilte. Der Umsatz kletterte um 5 Prozent auf 3,15 Milliarden Euro.

"Infineon hat einen gelungenen Start in das Geschäftsjahr 2022 hingelegt", erklärte Vorstandschef Reinhard Ploss. Der Halbleiterbedarf sei nach wie vor deutlich höher als das Angebot. Die Liefersituation bleibe in einigen Bereichen bis weit ins Jahr angespannt.

Infineon hob sein Jahresziel wegen einer günstigeren Wechselkursprognose an. Der Umsatz soll mit 13 Milliarden Euro, plus oder minus 500 Millionen Euro, 300 Millionen Euro höher ausfallen als ursprünglich in Aussicht gestellt. Die Marge soll im Mittel der Umsatzspanne etwa 22 Prozent betragen.