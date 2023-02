Chipfertiger TSMC will zweites Werk in Japan bauen

Der weltgrößte Chipauftragsfertiger TSMC könnte ein zweites Werk im japanischen Kumamoto bauen. Die Gesamtinvestitionen werden bei mehr als einer Billion Yen (7 Mrd. Euro) erwartet, berichtet die japanische "Nikkan Kogyo" ohne Angaben von Quellen. Das erste Werk soll Ende 2024 an den Start gehen, das nun neu geplante Ende des Jahrzehnts. Der taiwanesische Konzern verhandelt dem Bericht zufolge über Subventionen der öffentlichen Hand sowie Investitionen durch Kunden.

Der kolportierte Schritt würde zum Branchentrend passen. Chipkonzerne stellen sich weltweit breiter auf, auch weil Regierungen vieler Länder auf eine Verringerung der Abhängigkeit von China drängen und hohe Subventionen winken. Zugleich wird mit einem weiter kräftigen Nachfragewachstum aufgrund der Digitalisierung und der Elektromobilität gerechnet.

Erst im Dezember hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet, dass TSMC in den USA ein neues Werk zur Produktion von 4-Nanometer-Chips plant. Zudem prüfe der Konzern den Bau einer Fabrik in Dresden, hatte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" im Jänner berichtet. Der US-Chiphersteller Intel will überdies ein Werk in Magdeburg bauen. Auch Infineon, das in Villach in Kärnten ein großes Werk hat, überlegt den Bau einer weiteren Fabrik in Dresden.