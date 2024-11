Der chinesische E-Commerce-Riese Alibaba bereitet eine umfangreiche Anleiheemission in verschiedenen Währungen vor. Insidern zufolge strebt das Unternehmen ein Gesamtvolumen von rund fünf Milliarden Dollar (4,7 Mrd. Euro) an. Die Emission soll sowohl Dollar- als auch Offshore-Yuan-Anleihen umfassen, wie aus einer Mitteilung des Online-Händlers an die Börsenaufsicht vom Montag hervorgeht. Demnach sollen die Dollar-Anleihen Laufzeiten zwischen 5,5 und 30 Jahren haben.

von APA