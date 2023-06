Chinesischer E-Auto-Hersteller Nio senkt Preise

In den vom US-Elektroautobauer Tesla angezettelten Preiskampf steigt auch der chinesische Hersteller Nio ein. Das Unternehmen werde ab dem 12. Juni die Preise für alle Modelle um 30.000 Yuan (rund 3.900 Euro) senken, teilte Nio am Sonntag mit. Dafür werde der kostenlose Batterietausch gestrichen. Nio hatten den Service bisher bis zu viermal pro Monat angeboten. Die Investitionen der verlustbringenden Batteriewechselstationen wurden von Anlegern in Frage gestellt.

Der Nettoverlust des Unternehmens belief sich im ersten Quartal auf 4,7 Mrd. Yuan, verglichen mit 1,8 Mrd. Yuan im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Im Februar hatte das Unternehmen noch den Bau von rund 1.000 zusätzlichen Tauschstationen in diesem Jahr angekündigt.