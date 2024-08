Chinesischer Automarkt stottert weiter

© APA/APA/dpa/Lars Penning home Aktuell Nachrichtenfeed

Der wichtige chinesische Automarkt kommt weiter nicht recht in die Gänge. Auch im Juli gab es vorläufigen Zahlen zufolge weniger Pkw-Auslieferungen als im Vorjahresmonat. So fielen die Pkw-Verkäufe an Endkunden um 2 Prozent auf 1,73 Millionen Autos, wie der Branchenverband PCA (China Passenger Car Association) am Mittwoch in Peking auf Basis vorläufiger Daten mitteilte. Das entsprach den Schätzungen des Verbands von vor knapp zwei Wochen.

von APA