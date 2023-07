Chinesischer Autobauer Evergrande wieder zurück an der Börse

Der chinesische Elektroautohersteller Evergrande, Tochter des gleichnamigen Immobilienkonzerns, ist am Freitag nach mehr als 15 Monaten an die Börse in Hongkong zurückgekehrt. Der Aktienkurs fiel bis Handelsschluss um mehr als 60 Prozent. Die Börse hatte den Handel im April 2022 ausgesetzt, weil Evergrande NEV wiederholt keine Bilanz vorlegen konnte.

Evergrande NEV war 2019 mit großen Ankündigungen gestartet. Der Autobauer sollte dem US-Unternehmen Tesla Konkurrenz machen und binnen fünf Jahren überholen. Die finanziellen Schwierigkeiten des Mutterkonzerns brachten aber auch die Tochter ins Trudeln. Der Immobilienentwickler soll bis Ende 2022 Schulden von mehr als 300 Milliarden Euro angehäuft haben und stand monatelang am Rande der Pleite. Im März präsentierte der Konzern einen Umstrukturierungsplan - Teil davon war das Angebot an die Gläubiger, ihnen Anteile an den Tochtergesellschaften zu überlassen, darunter Evergrande NEV.

Der Autohersteller hatte am Mittwoch endlich Zahlen vorgelegt. Im Jahr 2021 machte das Unternehmen demnach 56,3 Mrd. Yuan Verlust, 2022 dann noch einmal 27,6 Mrd. Yuan - umgerechnet sind das zusammen rund 10,6 Mrd. Euro. Die Höhe der Schulden betrug demnach Ende 2022 rund 23,2 Mrd. Euro.

2022 hatte Evergrande nach vielen Verzögerungen tatsächlich die Produktion gestartet, das erste Modell Hengchi 5 lief vom Band. Verkauft wurden laut Unternehmen bisher 320 Exemplare in China.