Chinesische Tencent schenkt Aktionären Anteil an JD.com

Der chinesische Technologiekonzern Tencent gibt eine Beteiligung im Wert von rund 16,4 Milliarden Dollar (14,51 Mrd. Euro) an seine Aktionäre weiter. Dabei gehe es um den Anteil am chinesischen Internethändler JD.com, teilte der Konzern mit. Dadurch sinke die Beteilung an JD.com auf 2,3 Prozent von 17 Prozent.

2014 war Tencent bei dem E-Commerce-Konzern eingestiegen. Ein Insider sagte, Tencent habe diesen Weg der Anteilsreduzierung gewählt, um unter anderem einen Kursverfall der JD.com-Aktie zu vermeiden. Die Titel brachen dennoch rund sieben Prozent ein, Tencent-Papiere gewannen vier Prozent.