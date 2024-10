© APA/AFP/JADE GAO home Aktuell Nachrichtenfeed

Der chinesische Robotaxi-Anbieter WeRide hat ein fulminantes Börsendebüt in New York hingelegt. Der Kurs der Aktien kletterte am Freitag an der New Yorker Technologiebörse Nasdaq in den ersten Handelsstunden um mehr als 20 Prozent im Vergleich zum Zuteilungspreis von 15,50 Dollar (14,35 Euro). Dieser hatte am unteren Ende der von 15,50 bis 18,50 Dollar reichenden Angebotsspanne gelegen.