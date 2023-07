Chinesische Erzeugerpreise mit stärkstem Rückgang seit 2015

Die chinesischen Hersteller haben ihre Preise im Juni wegen der schwachen Nachfrage so stark gesenkt wie seit siebeneinhalb Jahren nicht mehr. Die Erzeugerpreise fielen um 5,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistikamt am Montag in Peking mitteilte. Das war nicht nur der neunte Rückgang in Folge, sondern zugleich der stärkste seit Dezember 2015.

Er fiel zudem stärker aus als erwartet: Befragte Ökonomen hatten nur ein Minus von 5,0 Prozent erwartet. Besonders in den Bereichen Energie, Metalle und Chemikalien waren die Unternehmen zu Preissenkungen gezwungen, da sich die Nachfrage im In- und Ausland abschwächte.

Zudem steigen die Preise für die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht mehr - erstmals seit fast zweieinhalb Jahren. Sie stagnierten im Juni auf dem Niveau des Vorjahresmonats, nachdem es im Mai noch einen leichten Anstieg von 0,2 Prozent gegeben hatte. Ökonomen hatten auch diesmal mit einem Plus in dieser Größenordnung gerechnet. Ein Grund für die stagnierenden Preise dürfte die schleppende Nachfrage sein. Das wiederum erhöhte Analysten zufolge die Wahrscheinlichkeit, dass Regierung und Zentralbank mit neuen Konjunkturmaßnahmen die Nachfrage ankurbeln könnte.

Die schwächer als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten belasteten die Finanzmärkte. Der Kurs der Landeswährung Yuan fiel, auch die asiatischen Aktien rutschten ins Minus. "Angesichts der schwachen Kreditnachfrage und der unter Druck stehenden Währung wird der Großteil der Unterstützung unserer Meinung nach durch die Finanzpolitik erfolgen", erwarten die Ökonomen von Capital Economics. Sie rechnen für heuer mit weiteren Zinssenkungen durch die Zentralbank.