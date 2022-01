Chinesische Baukonzerne bitten Gläubiger um Zahlungsaufschub

Weltbank warnt vor weltweiten Folgen eines Abschwungs in Chinas Immobiliensektor

Die in Geldnöten steckenden chinesischen Immobilienentwickler suchen händeringend nach Lösungen für ihre Schuldenprobleme. Der mit über 300 Mrd. Dollar (263,85 Mrd. Euro) verschuldete Konzern China Evergrande verhandelte am Donnerstag mit den heimischen Investoren über einen Zahlungsaufschub für Zinsen einer 157 Mio. Dollar schweren Anleihe. Bisher hat Evergrande die Zinsen für lokale Anleihen immer gezahlt, Ausfälle gab es bisher nur bei Anleihen für ausländische Anleger.

Die kleineren Konkurrenten Shimao und Yuzhou baten ihre Investoren ebenfalls um eine Verlängerung von Zahlungsfristen.

Die Weltbank warnte in ihrem Wirtschaftsprognosebericht diese Woche davor, dass ein schwerer und anhaltender Abschwung im chinesischen Immobiliensektor erhebliche Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft haben könnte. Die Schulden der Baukonzerne bei heimischen und ausländischen Investoren beliefen sich auf insgesamt fast 30 Prozent der Wirtschaftsleistung Chinas.

Chinesische Immobilienkonzerne stecken wegen jahrelanger regulatorischer Einschränkungen im Kreditgeschäft in massiven Liquiditätsengpässen. Viele können derzeit fällige Zinsen für Anleihen nicht bedienen. Ratingagenturen stuften deshalb ihre Bonitätsnoten für die Unternehmen zurück, was bei Banken und Investoren zu Problemen führen kann. Die Aktien der Firmen sind im freien Fall. Evergrande-Titel verloren in den vergangenen zwölf Monaten mehr als 90 Prozent auf 1,62 Dollar.