Chinas Zentralbank will 2025 Zinsen senken

Die chinesische Zentralbank will ihre Zinsen in diesem Jahr senken. Dies werde zu einem geeigneten Zeitpunkt passieren, berichtete die "Financial Times" am Freitag unter Berufung auf die Zentralbank. Demnach soll "der Rolle von Zinsanpassungen" Priorität eingeräumt werden, während bisher Ziele für das Kreditwachstum im Mittelpunkt standen. Dies würde auf eine Umgestaltung der Geldpolitik hinauslaufen.

von APA