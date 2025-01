Chinas Zentralbank verzichtet auf Zinssenkung

© APA/APA (AFP)/ADEK BERRY home Aktuell Nachrichtenfeed

Die chinesische Zentralbank hat unmittelbar vor dem Amtsantritt des mit hohen Zöllen drohenden neuen US-Präsidenten Donald Trump auf eine Zinssenkung verzichtet. Die Leitzinsen wurden den dritten Monat in Folge nicht angetastet, wie die Währungshüter am Montag in Peking mitteilten. Der einjährige Leitzins verharrt damit bei 3,1 Prozent, der mit fünfjähriger Laufzeit bei 3,6 Prozent.

von APA