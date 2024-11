Chinas Zentralbank veranlasst große Finanzspritze

© APA/APA/AFP/ADEK BERRY home Aktuell Nachrichtenfeed

Chinas Zentralbank hat am Freitag in Form von Reverse-Repurchase-Geschäften die größte Finanzspritze an einem Tag im Rahmen von Offenmarktgeschäften seit fast fünf Jahren vorgenommen. Die People's Bank of China (PBOC) stellte 981 Milliarden Yuan (135,74 Milliarden Dollar) für siebentägige besicherte Kredite zur Verfügung, um Faktoren wie fällig werdende mittelfristige Kredite (MLF) sowie Steuerzahlungen entgegenzuwirken. Dies teilte die PBOC in einer Online-Erklärung mit.